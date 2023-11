Paparesta: “Inter nettamente superiore alla Juve. Per arbitrare gara così…”

Ospite a Sportitaliamercato, l’ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato verso Juventus-Inter, big match in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Ecco il suo pensiero sul derby d’Italia: ”L'Inter è nettamente superiore alla Juventus. È una partita che avrò arbitrato circa otto volte, ed è una delle gare più difficili da arbitrare specie in quel periodo dove c'erano delle tensioni incredibili. Si parlava di questa sfida per settimane, oltre che della rivalità. Guida arbitro giusto? Dico di sì perché non ha fatto grossi danni in precedenza con le due squadre e credo che è un arbitro che cerca sia di avere un buon rapporto con i giocatori sia di farsi rispettare”.