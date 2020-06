Papu Gomez: “Qualcosa in più del quarto posto? Magari nel finale di stagione…”

L’Atalanta ha vinto la gara contro la Lazio e si è portata a quattro punti dall’Inter terza in classifica. A fine partita, a Skysport, hanno chiesto a Papu Gomez se può esserci tra gli obiettivi di stagione una posizione migliore rispetto al quarto posto. E il giocatore del club bergamasco ha risposto così: «Sappiamo che non possiamo mollare perché dietro ci sono squadre importanti come il Napoli, la Roma e anche il Milan e dobbiamo continuare così. Magari nelle ultime partite di campionato possiamo puntare più in alto del quarto posto attuale».

(fonte: SS24)