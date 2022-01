Gds – Il paradosso dei 5000: stadi deserti. Da febbraio si torna al 50%?

Il parametro quantitativo, preferito a quello della percentuale, ha creato disparità

Gianni Pampinella

Continua a far discutere la decisione di ammettere negli stadi solo 5 mila spettatori. Una quota che non è uguale per tutti se si va a guardare la capienza dei singoli stadi. "È evidente che il parametro quantitativo, preferito a quello della percentuale, ha creato una poco spiegabile disparità", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Se da una parte ci si è inventati una faticosa selezione fra chi era già in possesso del biglietto, in ben quattro stadi quota 5.000 è rimasta addirittura lontana: 3.805 spettatori per Venezia-Empoli, 3.843 per Sassuolo-Verona a Reggio Emilia, 2.549 a Genova per Samp-Torino e 2.559 per Salernitana-Lazio. Il caso di Venezia è davvero singolare perché con il cambio dei limiti, la soglia è diventata più permissiva visto che la metà della capienza è leggermente inferiore ai 5mila spettatori".

"È chiaro che si tratta di una regola iniqua. Tutto lascia pensare che il 6 febbraio il campionato ricominci con la capienza del 50 per cento, in pratica un ritorno a quanto si era lasciato nei primi due turni del 2022. Nel girone d’andata, tre squadre hanno avuto una media spettatori/partita pari più o meno a otto volte il limite attuale (Inter 40.530, Milan 40.530, Roma 39.829), mentre altre tre sono appena sopra (Empoli 5.346, Sassuolo 5.408 e Sampdoria 5.849). Quanto alla capienza degli impianti, si va dai 76mila di San Siro ai meno di 10mila del Penzo di Venezia. A quota 5mila qualcosa, anzi molto, non torna".

