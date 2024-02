Intervenuto durante Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria a Lecce: "I due gol di Lautaro si assomigliano in un aspetto: sembra uno sherpa in montagna. Ha un senso dell'orientamento della conoscenza di quello che c'è incredibile: nel secondo gol deve correre in avanti facendosi vedere, il primo gol ha il controllo della palla e dell'avversario, bello. Il merito è dell'allenatore che questi giocatori li ha scelti: la palla con l'Inter va veloce, anche con chi gioca meno. Asllani, prima di darla a Lautaro, guarda Baschirotto e si rende conto che è in gioco: è una bella giocata".