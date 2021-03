Il Giornale – L’Inter italiana a +9 in campionato. Il Milan si rifugia nell’EL

Il quotidiano parla della rivalità tra le due milanesi e di come siano state parallele fin dall'inizio le strade delle due rivali

Eva A. Provenzano

Domenica l'Interè arrivata ad una differenza di nove punti rispetto al Milansecondo in classifica. Il Giornale parla di due strade parallele che caratterizzano il periodo di nerazzurri e rossoneri, i primi in versione campionato e i secondi che fanno leva sull'EL. "L’Inter già da inizio dicembre è fuori da tutte le coppe e può dedicarsi alla Serie A; il Milan a marzo inoltrato attende il Manchester United per un posto nei quarti di Europa League. Senza dimenticare che la campagna internazionale milanista dura dal 17 settembre 2020, con la vittoria a Dublino nel secondo turno eliminatorio contro lo Shamrock Rovers", si legge.

Qui nascerebbe secondo il quotidiano la differenza di nove punti in classifica tra le due milanesi. Con il Milan concentrato ancora sulla coppa e che pensa a difendere un posto in CL per la prossima stagione. Nell'ultimo mese del campionato ci saranno da affrontare tre scontri diretti con Lazio, Juve e Atalanta per un finale di stagione ad alta difficoltà.

L'Inter intanto viaggia a più nove con i suoi protagonisti e le otto partite di fila vinte di recente. "I rossoneri in A hanno mandato in rete 15 giocatori diversi (su 50 reti), a conferma di una rosa profonda e spendibile anche al difuori dei campi italiani. L’Inter è ferma a 13, ma di gol ne ha fatti 65 e più della metà (33) li hanno siglati Lukaku e Lautaro. Tra reti e vittorie la regolarità, sulla strada verso lo scudetto, paga sempre", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)

