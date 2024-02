Paramatti: “Inter-Juve? Allegri sono sicuro che la preparerà al meglio”

Michele Paramatti, ex calciatore di Juve e Bologna, ha parlato ai microfoni di TvPlay di Inter-Juve di domenica sera

Michele Paramatti, ex calciatore di Juve e Bologna, ha parlato ai microfoni di TvPlay di Inter-Juve di domenica sera: "Lo dico anche per i miei trascorsi, ma soprattutto perché penso che Allegri sappia affrontare meglio di tutti gli appuntamenti importanti, sono sicuro che la preparerà nel miglior modo possibile. La Juve ha dimostrato che sa vincere non con il minimo sforzo ma col minimo indispensabile".