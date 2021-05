Juventus, Paratici: “Complimenti Inter. Noi abbiamo scritto la storia del calcio italiano”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-Juventus, Fabio Paratici, ds bianconero, ha fatto i complimenti all'Inter

"Cogliamo l'occasione per fare grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio. Noi sappiamo quanta fatica si faccia a vincere, lo abbiamo fatto per lungo periodo. Abbiamo compiuto un'impresa unica nel calcio italiano e nello sport. Scudetto dell'Inter meritato, ora pensiamo a noi".