Venerato: “Perché la Juve non pensa a Eriksen? Perché a Paratici non sconfinfera. L’Inter ha…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciroha parlato del mercato dell’Inter . Questo il commento del giornalista: “Ashley Young può garantire un anno e mezzo ad alti livelli. Moses è un giocatore che Conte ha valorizzato. L’Inter ha bisogno di giocatori pronti per vincere subito lo scudetto, non tra tre anni. In uscita Lazaro, più Lipsia che Newcastle. Miglior colpo di mercato invernale? Per ora Demme. Se arriva, come credo, Eriksen. Perché la Juventus non pensa a Eriksen? Perché a Paratici non sconfinfera“.