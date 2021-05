Juventus, Paratici: “Stagione complicata? Vinto un trofeo e ci giochiamo la 18° finale in 10 anni”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Coppa Italia, Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato così

"Stagione complicata? Sì ma abbiamo portato a casa una Supercoppa, ci giochiamo la Coppa Italia e domenica lottiamo per la Champions. Siamo concentrati per stasera, siamo al completo e ci giochiamo questa finale, è la 18° in 10 anni della nostra gestione, un numero rilevante con anche 2 finali di Champions. Tifosi? E' piacevole, è un'emozione indescrivibile. Ci fa piacere rivedere un pezzo di normalità".