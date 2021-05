GdS – PSG-Icardi ai titoli di coda: suggestione Juve. A fare la differenza…

Secondo la rosea il giocatore non continuerà la sua avventura nella capitale francese e i bianconeri sarebbero alla finestra

In Francia parlano dell'addio di Icardi al PSG. L'ex attaccante dell'Inter viene così accostato ad un ritorno in Italia. Da una parte c'è chi parla di ritorno a Milano, con il Milan che sarebbe interessato a fare il torto ai cugini. La Gazzetta dello Sport invece parla della Juve, con Paratici che conosce bene il giocatore perché all'epoca in cui arrivò alla Sampdoria lavorava al club ligure assieme a Marotta.

La rosea parla dell'ex capitano dell'Inter, sostiene che la storia con il PSG è ai titoli di cosa e ne parla come di una suggestione per i bianconeri: "Oltre alla posizione di Ronaldo (accostato al Psg) bisogna valutare anche quella di Dybala, che non ha ancora rinnovato ed è vicinissimo al suo ultimo anno di contratto. Icardi è una macchina da gol, Paratici e la Juventus lo conoscono bene: la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza nell’idea di aprire un nuovo ciclo", si legge in un articolo su gazzetta.it.