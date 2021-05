Paratici: “Juve-Milan, valore molto alto. Futuro? Siamo concentrati sull’obiettivo”

La Juve ospita a Torino il Milan in un big match per la qualificazione alla prossima Champions. Queste le parole del ds bianconero prima della sfida

"Oggi la partita ha un valore di classifica molto alto, ci sono altre tre gare, ma è sicuramente molto importante. Ci fa piacere la presenza di John Elkann, siamo felici di averlo al nostro fianco. Donnarumma? Le voci di mercato sono sempre sulla bocca di tutti. È un giocatore bravo, del Milan e siamo concentrati sulla partita di questa sera. La scelta dell'allenatore sono state prese sempre da me, dal presidente, da Pavel, ora da Cherubini e prima da Marotta. Mio futuro? Siamo tutti molto concentrati sul risultato da raggiungere, chiediamo ai giocatori di essere concentrati solo sul risultato sportivo e lo pretendiamo anche da noi. Il mio contratto è stato spesso in scadenza, non è mai stato un problema e non lo sarà".