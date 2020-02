Paratici: “Sarri? Alla Juve siamo tutti in discussione. La pressione degli altri cambia poco”

Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra bianconera: “Alla Juventus la pressione ce la mettiamo da soli per tutto quello che rappresentiamo, quindi la pressione degli altri cambia poco. Ricordo che tutti gli altri anni i campionati non si sono mai vinti a marzo o ad aprile, ma sempre a maggio quindi è tutto normale. Sarri in discussione? Alla Juventus siamo ogni giorno tutti in discussione“.

(Sky Sport)