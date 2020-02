Juventus, Paratici: “Nel calcio di oggi non si gioca in 11 ma in 14. La nostra rosa…”

Intervenuto a DAZN, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina:

“Abbiamo una rosa competitiva, il mister la sfrutta come meglio crede. Sappiamo che nel calcio odierno non si gioca in 11 ma in 14 perché i cambi diventano fondamentali durante la gara e lo sono stati in questa stagione”.

EMRE CAN – “E’ un giocatore importante a livello europeo, ha fatto una buona stagione l’anno scorso. Quest’anno non aveva le caratteristiche adeguate al nostro gioco ma è un giocatore importante ed è stato pagato una cifra rilevante dal Dortmund”.