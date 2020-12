Paratici: “Prestazioni Juve in grande crescita. Dybala? Abituati alle speculazioni di mercato”

Prima della sfida tra Parma e Juve, il ds dei bianconeri Paratici ha parlato del momento della squadra di Pirlo ai microfoni di Dazn:

“Le nostre prestazioni sono in grande crescita. Con l’Atalanta un’ottima partita, rammarico di non aver vinto. I punti si conteranno alla fine. Non giochiamo solo per i due attaccanti, la lucidità deve essere di tutti. Abbiamo una rosa molto competitiva e lo abbiamo dimostrato. Cerchiamo di migliorare, continuando a giocare un buon calcio. Dybala ha un affaticamento per quello non è qui a Parma oggi. Mercato? Siamo abituati alle speculazioni”.