Prima della sfida tra Juve e Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il ds della Juve Paratici che si è soffermato anche sul mercato:

“Affrontare l’Atalanta non è mai facile, negli ultimi anni hanno fatto un grandissimo lavoro. Anche in Champions hanno tenuto alto l’orgoglio italiano. Dybala? Il presidente ha esposto quale sia la situazione. Gomez idea di mercato? No, assolutamente. Siamo contenti dei nostri calciatori”.