Pardo: “Inter prima con ampio vantaggio e si parla del gioco, capisco che Conte si incazzi”

Il giornalista ha detto la sua durante Tutti Convocati sul lavoro di Conte all'Inter e sulle critiche ricevute per il gioco

"Inter prima in classifica con vantaggio a doppia cifra e si dice che gioca male, capisco anche che Conte si incazzi. Chapeau all'Inter che sta rompendo la dittatura della Juve. Detto questo lui sa che c'è margine soprattutto in Europa. Sta dominando il campionato in maniera contiana. L'Inter della seconda parte della stagione avrebbe passato il turno in Champions. In Europa devi avere una capacità di dominio della partite, ma lo step 2.0 è già nell'agenda di Antonio Conte".