Pardo: “Lo ammetto, sono un po’ fissato con Lukaku: ora anche alcuni amici interisti…”

“Sono un po’ fissato con

lo ammetto, perché lo seguo dai tempi della Premier (sempre stato forte), perché Conte lo ha stravoluto e per alcuni amici interisti inspiegabilmente tiepidi l’anno scorso. Ma ora si stanno scaldando… 21 nelle ultime 21. 289 gol a meno di 28 anni”. 289 gol e meno di 28 anni. Numeri che non possono lasciare indifferenti. con questa parole Pierluigi Pardo ha “giustificato” la sua passione per Romelu Lukaku, grandioso anche nella partita contro il Mönchengladbach in Champions League. Il giocatore che, a tutti gli effetti, sta cambiando l’Inter.