Pardo: “Inter, scelte giuste. Merita lo scudetto. Definisco Conte…”

Intervenuto come di consueto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Pierluigi Pardo ha apertamente elogiato l'Inter

"L'Inter è stata brava a costruire in questi anni mattone dopo mattone, il tutto intorno a un allenatore totalizzante come Conte. Alla Juventus, invece, dopo anni di dominio, hanno commesso degli errori. Fin qui stagione deludente. Quello che ha fatto l'Inter in termini di mercato, filosofia, mentalità, uomini lascia pensare che il primato sia giusto. In questo momento si merita lo scudetto".