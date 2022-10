Pardo: “Inter, la crisi c’è. Onana-Handa? Non vedo differenza, ma se c’è…”

Le parole del giornalista: "Handa è oggetto di dibattito feroce, ma col Torino ha fatto bene. L'Inter ho paura non abbia un portiere top"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, giornalista, ha parlato così della crisi dell'Inter: "La crisi c'è. Il campionato quest'anno sarà deciso in primavera, ci sono mille possibilità di ribaltamenti, detto questo i punti dal Napoli cominciano ad essere tanti. Adesso arriva il Barcellona, che è complicatissimo: se valutiamo il momento, il Barça è primo in Liga. Assomiglia molto ad una vecchia eliminazione diretta in 180', però l'Inter deve riuscire in almeno una vittoria.

Lukaku? Per le sue caratteristiche ha bisogno di efficienza fisica totale, deve essere davvero al 100%: ora sarebbe un rischio pesante un'eventuale ricaduta. E' anche vero che nei prossimi dieci giorni l'Inter si gioca quasi tutta la stagione, col Barcellona devi vincerne almeno una. Faccio un discorso brutto: l'Europa League ad un certo punto può rappresentare anche un'opportunità, speriamo l'Inter passi ma se la dimensione non è quella di una big europea, si potrebbe provare a vincerla. Non c'è niente di terribile.

Lukaku sta mancando tanto, ieri è stata una partita di intrecci: ieri ha segnato Dybala, ma tu hai preso Lukaku e ora non ce l'hai. Poi io vedo prestazioni sconcertanti, 13 gol subiti, una difesa da zona retrocessione: c'è anche una nuvoletta di Fantozzi, gira tutto male, è vero. Handanovic? L'Inter vince col Torino grazie a lui, è oggettivo: io non voglio fare il difensore d'ufficio, non è quello di qualche anno fa, ma con Onana non penso ci sia tutta questa differenza. Ma se c'è, deve giocare Onana: se invece Inzaghi pensa ad altre cose, sbaglia. Onana è interessante, è stato preso per fare anche il titolare: Handa è oggetto di dibattito feroce, ma col Torino ad esempio ha fatto bene. L'Inter ho paura non abbia un portiere top".