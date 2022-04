Pardo: “Inter più forte del Milan, svolta dopo la Juventus. Scudetto? Il prossimo weekend…”

Intervenuto come di consueto a Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha commentato il momento dell'Inter di Simone Inzaghi

"L'Inter è stata brava a ripartire, dopo la Juventus ha ripreso vigore. Per me i nerazzurri sono più forti del Milan in generale. Scudetto? Il prossimo sarà un weekend non banale. L'Inter è più forte del Milan, ma a 5 giornate dalla fine questi discorsi hanno poco senso, visto che le partite possono sempre girare. Il campionato non ha ancora detto tutto".