Pardo: “Mercato Inter? La notizia peggiore per Milan e Juventus è questa”

Le parole del giornalista: "Io non sono caldissimo su Dybala: per come gioca l'Inter sarebbe meglio averlo ma non mi sembra così indispensabile"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Io non sono caldissimo su Dybala: per come gioca l'Inter sarebbe meglio averlo ma non mi sembra un tema così indispensabile come Lukaku. La peggior notizia per il Milan e per la Juve è il ritorno del belga all'Inter: quel giocatore fisicamente dominante in Italia fa la differenza.

Se torna il Lukaku di prima, fa completamente la differenza. Già quest'anno l'Inter non era inferiore al Milan, anzi aveva qualcosa in più. Handanovic? C'è un eccesso di critica su di lui: con Onana sono due portieri buoni sui quali c'è dibattito e Inzaghi ha detto che vede gerarchia. Non è facile questa rotazione, ma non è inedita: può diventare anche uno stimolo e l'aspetto psicologico in quel ruolo è importante".