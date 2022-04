Pardo: “Inter pazza. Inzaghi? Difficile da accettare il ragionamento sulle prime 4”

Le parole del commentatore sull'Inter: "Ultimamente l'ho vista male, svuotata, senza energia e abbastanza immodificabile nelle partite"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, giornalista, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di questa sera: "Sono curioso, non ci capisco niente dell'Inter di quest'anno: la consideravo favorita con la Juve, poi quando è andata in testa mi sembrava un campionato chiuso fino al derby. E' una squadra pazza, io sono convinto che se vincesse oggi a Torino, cambierebbe la stagione: però ultimamente l'ho vista male, svuotata, senza energia e abbastanza immodificabile nelle partite. Il ragionamento di Inzaghi sulle prime 4 è difficile da accettare: è vero che Inzaghi ha perso tre giocatori chiave, però francamente per come si erano messe le cose oggi è una delusione. Ci sono ancora margini, ma l'Inter deve dare una risposta".