Pardo: “Inzaghi e Allegri, c’è una pessima tendenza: tutti e due rischiano”

“Rischiano sia Inzaghi che Allegri, entrambi. Non sono per toni drammatici, siamo a settembre, è una maratona piena di incognite e possibili sorprese. Tutti e due hanno preso una tendenza pessima, tutti e due rischiano moltissimo in Champions, in campionato ci son margini di recupero. Weekend non banale, ma vale per tutti, anche per la stessa Roma con Dybala per dire che ha fatto tribuna e viaggiato. Lukaku abbiamo letto, ma i problemi li hanno tutti. Romelu per caratteristiche deve stare bene, può fare la differenza se è in condizione top, per me era già metabolizzata come questione per le prossime partite. Inter-Roma può sparigliare, la Juve col Bologna deve vincere”, le sue parole.