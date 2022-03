Pardo: “Italia? Tragedia sportiva, ma ci vuole equilibrio. Mancini? Per me…”

Le parole del commentatore: "Noi siamo un movimento calcistico discreto: se ci fosse un campionato da 20 squadre, noi arriveremmo in zona Europa League"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo , giornalista e commentatore, ha parlato così della disfatta della Nazionale italiana : "Qualsiasi discussione è inutile, è mediatica ed emotiva: c'è stata una tragedia sportiva, un fallimento. I prossimi momenti di ricostruzione sono tra mesi. Ho letto gente con la forca in mano: mi chiedo se loro si siano mai dimessi. E' giusto non minimizzare, è stato un fallimento: ma ci vuole equilibrio.

Noi siamo un movimento calcistico discreto: se ci fosse un campionato da 20 squadre, noi arriveremmo in zona Europa League. Mancini? E' sbagliato dire se è l'uomo giusto: da qui a giugno si possono cambiare molte cose, sia nella sua testa che in alcuni possibili allenatori. Secondo me sarebbe molto più sano decidere in cui c'è più chiarezza: la forza di Mancini è che un ottimo allenatore che aveva una voglia assurda di allenare questa squadra con risultati straordinari.