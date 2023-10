Pardo: “Napoli come l’Inter post Triplete. Garcia non è un brocco”

Il giornalista Pierluigi Pardo, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato a TMW di molti temi. Queste le sue considerazioni a proposito delle difficoltà che Rudi Garcia sta incontrando sulla panchina del Napoli: "Le cose non vanno particolarmente bene, è lapalissiano dirlo. Garcia ci ha messo del suo con sostituzioni quasi provocatorie che non lo hanno aiutato, ma non può essere solo colpa sua. Non è un pirla, è un tecnico che ha fatto cose importanti in carriera, è stato messo lì un mese e mezzo fa e se la squadra è in calo ha le sue responsabilità, ma non è il solo.