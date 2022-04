Bologna, pareggio al Dall’Ara prima dell’Inter: contro l’Udinese finisce 2-2

In attesa della fatidica partita contro l'Inter, in programma mercoledì sera, al Dall'Ara il Bologna, impegnato contro l'Udinese, pareggia 2-2

I rossoblù vanno in vantaggio dopo appena 6' con una rete di Hickey, a cui risponde Udogie. Nella ripresa, sono i bianconeri a passare in vantaggio: la rete di Success, infatti, porta gli ospiti sul 2-1. Ma meno di un quarto d'ora dopo, Sansone rimette i conti in parità. Con questo pareggio, l'Udinese resta avanti al Bologna in classifica (40 contro 39). Le due squadre sono rispettivamente al 12° e al 13° posto.