Serie A, pareggio a reti bianche tra Napoli e Monza. Fiorentina di misura sul Torino

I viola vincono grazie a un gol nel finale di Ranieri e salgono momentaneamente al quarto posto in classifica

Un solo gol segnato nelle due partite inaugurali della diciottesima giornata di Serie A. Finisce con un pareggio a reti bianche il match tra Napoli e Monza: espulsi i tecnici Mazzarri e Palladino, gli ospiti sbagliano un calcio di rigore con Pessina, al fischio finale pioggia di fischi dagli spalti. Vittoria di misura, invece, per la Fiorentina, che batte 1-0 il Torino grazie a una rete nel finale di Ranieri: terzo successo consecutivo per i viola, che salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 33 punti, al pari del Milan.