Attesa per il parere del CTS. Settimana di incontri per i dirigenti della Serie A

Sono ore decisive per la ripresa degli allenamenti il 18 maggio. Il Comitato tecnico-scientifico deve esprimersi e filtra ottimismo dagli ambienti calcistici. Ma non ci sono ancora risposte definitive. Anche perché ci sono ancora dei nodi da sciogliere, come ad esempio quello sulla quarantena allargata ai contatti ravvicinati della persona trovata positiva. Ricevuto il parere del CTS, si potrebbe poi fissare anche un incontro della FIGC con il premier Conte e in quello si potrebbe parlare anche della riapertura del campionato.

Mercoledì è prevista un’assemblea di Lega nella quale si parlerà dei diritti tv ma ci sarà anche un audizione del Ministro dello Sport, Spadafora, con Camera e Senato. Giovedì la giunta del Coni farà assemblea straordinaria e anche quello sarà un appuntamento chiave per capire di più sulla ripartenza del campionato.

(Fonte: Il Giornale)