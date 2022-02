Pari: “Scudetto? Lotta a 3 ma Milan favorito. Raspadori? Non so dove giocherà”

Le parole del procuratore: "Per lo scudetto sarà lotta a 3 fino in fondo tra Napoli, Inter e Milan con i rossoneri favoriti perché non hanno le coppe"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fausto Pari, agente, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: "Per lo scudetto sarà lotta a 3 fino in fondo tra Napoli, Inter e Milan con i rossoneri favoriti perché non hanno le coppe, ma le altre due hanno organici di livelli. Ancora presto sapere dove giocherà Raspadori l'anno prossimo, dispiace non vedere Zaccagni a Napoli".