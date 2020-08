Champions, Psg in finale: 3-0 senza storia al Lipsia. Icardi resta a guardare

È il Paris Saint-Germain la prima finalista della Champions League. La squadra di Tuchel batte il Lipsia, una delle sorpresa di questa edizione, per 3-0. Tuchel lascia Icardi in panchina e manda in campo Mbappé dal 1′. È Marquinhos a sbloccare la gara al 13esimo con un bel colpo di testa. A pochi minuti dalla fine del primo tempo errore di Gulacsi con i francesi che ne approfittano con Di Maria. Nel secondo Bernat firma il gol del definitivo 3-0. Solo panchina per Mauro Icardi dopo la brutta prestazione ai quarti contro l’Atalanta. Adesso il Psg aspetta la vincente tra Lione e Bayern Monaco.