Parma-Inter, ducali a lavoro a Collecchio: differenziato per Conti. Gervinho…

Il report dell'allenamento di oggi del Parma di D'Aversa, che continua a preparare la sfida in programma giovedì contro l'Inter

Lavoro differenziato per Andrea Conti. Terapie per Andreas Cornelius, Gervinho e Joshua Zirkzee. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.