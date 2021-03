Vieri: “L’Inter mi piace da impazzire, Eriksen deve giocare sempre. Se continua così…”

Questa Inter piace molto a Christian Vieri. L'ex attaccante nerazzurro ha fatto il punto sulla squadra di Conte

"A me Conte piace e l'Inter mi piace da impazzire ora, ma sono due anni che non va in Europa. L'Inter, secondo me, ha fatto un percorso incredibile in questi 3 mesi. Ha battuto giocando un gran calcio Juventus e Milan. Quella di ora è la formazione tipo. Conte ha ammesso di aver sbagliato con Eriksen, che deve giocare sempre. E' una squadra bellissima da guardare. Davanti quei due sono fenomenali, Eriksen dietro dà grandi palle. Il fatto che la squadra giochi così è merito dell'allenatore. Può vincere lo scudetto, ma per l'Europa aspettiamo. Deve vincere lo scudetto e secondo me se continua così lo vincerà, ma in Europa è un'altra storia. Non può ora competere con le big".