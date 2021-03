Parma-Inter, Kurtic: “Atteggiamento buono, ma non basta. Adesso loro metteranno…”

Le dichiarazioni del giocatore al termine del primo tempo di Parma-Inter

Al termine del primo tempo di Parma-Inter, Jasmin Kurtic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: "L'atteggiamento è stato buono, abbiamo affrontato una gara nel miglior modo possibile ma non basta. Loro sicuramente adesso metteranno una marcia in più, ma noi non dobbiamo mollare. Bisogna aiutarsi, raddoppiare, inserirsi. Abbiamo certamente sprecato tante energie, bisognerà aiutarsi e far male se possiamo".