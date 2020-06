Parma-Inter, due out sicuri oltre a Skriniar. Barella ancora in dubbio, per Brozovic…

Dopo il pareggio interno con il Sassuolo, l’Inter è chiamata a tornare a vincere in un campo insidioso come quello di Parma. Tra mille problemi, però, come sottolinea il Corriere dello Sport: “L’ulteriore guaio è che al Tardini sarà ancora emergenza. Certamente out Vecino, Sensi e lo squalificato Skriniar, ma è ancora in dubbio Barella, rimasto in panchina con il Sassuolo per precauzione. Non a caso, al posto di Eriksen, è entrato Agoume. La speranza di Conte è quella di avere nuovamente a disposizione Brozovic, per il quale, però, dovrebbe esserci posto solo in panchina. Davanti, invece, verrà ricomposta la coppia Luaku-Lautaro”.