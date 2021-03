Inter, col Parma tocca a Sanchez. GdS: “L’obiettivo di Conte è chiaro”

Stando alle ultime di formazione, è possibile che Conte lanci Alexis Sanchez dal 1' contro il Parma al posto di Lautaro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe pensare ad cambio di formazione in avanti: al fianco dell'intoccabile Lukaku, è possibile che il tecnico si affidi a Sanchez. "Sarà il cileno a fare coppia con Lukaku stasera, Lautaro parte dalla panchina. «È nel miglior momento da quando è all’Inter», ha detto Conte del cileno. Di fatto un assist, nella speranza nerazzurra che Alexis ricambi sul campo le buone sensazioni del finale di partita contro il Genoa. L’obiettivo è tenere giù il pedale dell’acceleratore", spiega infatti la Rosea che sottolinea come, nonostante Lukaku sia diffidato, Conte non abbia intenzione di rinunciarci.