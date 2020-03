PARMA – Si torna in campo, le due squadre sono scese in campo per iniziare il riscaldamento. Il calco d’inizio dell’incontro è programmato per le 13.45. Le notizie arrivate poco prima del calcio d’inizio dell’incontro che hanno creato non poche tensioni sono state ricalibrate dopo un lungo colloquio. Parma e Spal sono in questo momento tornate sul terreno di gioco del Tardini per completare il riscaldamento prima del calcio d’inizio.