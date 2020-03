Sky – Si va verso la sospensione della Serie A: atteso il verdetto di Governo e FIGC ma…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, da quanto trapela da Parma e SPAL si va verso la sospensione del campionato. Le due squadre erano pronte per scendere in campo ma è arrivata la disposizione all’arbitro direttamente da Rizzoli di non procedere all’inizio della gara. Ora, secondo quanto trapela da Sky, la Lega Serie A aspetta indicazioni definite dal presidente della FIGC Gravina e dal Governo ma, dopo quanto dichiarato da Spadafora, si va verso la sospensione del campionato.