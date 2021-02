GdS – “Progetto fermo”. Inter, parole chiare di Conte: “Ecco a cosa si riferiva di preciso”

Sono risuonate forti e chiare le parole di Antonio Conte dopo Inter-Juventus di Coppa Italia. L’allenatore nerazzurro, rispondendo a domande sulla situazione societaria, ha parlato di “progetto fermo”. Ecco a cosa si riferiva in maniera specifica secondo gazzetta.it:

“Va bene appoggiarsi alle certezze. E se vengono meno? Questo è il punto. Quando Conte ha parlato di progetto fermo, il riferimento era anche al mercato che non c’è stato: sarebbero bastati un paio di ritocchi in più per guadagnare stabilmente la pole position. E invece si vive di rincorsa e di speranze“.

(Fonte: gazzetta.it)