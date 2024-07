Motta: “Ko per 3-0? No alibi, arriveranno rinforzi e la Juve sarà competitiva”

A Sky Sport, Thiago Motta commenta il 3-0 in amichevole contro il Norimberga. Ecco le sue dichiarazioni sul match e non solo: “Non siamo riusciti a entrare nel gioco, nel secondo è andata molto meglio, potevamo trovare il pareggio, poteva cambiare partita, ma non è un’alibi. Possiamo e dobbiamo fare meglio, al di là del risultato comunque la preparazione è buona. Possiamo controllare meglio il gioco, allungare la fase di possesso per organizzarci e stancare l’avversario prima di trovare spazi dove attaccare. A inizio secondo lo abbiamo fatto a tratti bene, nel primo no. Poi è venuta fuori un po’ di disorganizzazione. Inizio secondo tempo mi è piaciuto, abbiamo creato e loro non sono ripartiti, dobbiamo farlo per più tempo possibile".