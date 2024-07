I piani dell'Inter

Cresciuto con indosso la maglia dell'Inter fin dai primi calci a un pallone, Di Maggio ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile nerazzurro, fino a diventare una colonna della Primavera. La dirigenza interista crede fortemente nelle qualità del suo centrocampista, tanto da averlo blindato con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Dopo aver cambiato agenzia di procura, con il passaggio nella scuderia di Alessandro Lucci, Di Maggio penserà ora alla prossima tappa del suo percorso di crescita, che lo vedrà lontano da Milano per testarsi per la prima volta con il calcio dei "grandi": in Serie B e in Serie C c'è la fila per lui, e l'intenzione dell'Inter è quella di cederlo in prestito per permettergli di fare esperienza. Adesso qualche giorno di meritata vacanza, poi si ritorna a fare sul serio: Di Maggio vuole continuare la sua scalata.