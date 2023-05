Parolo: “L’Inter ha tante armi per far male. Il Milan andrà in difficoltà se…”

Pochi giorni al primo dei due confronti di Champions League tra Inter e Milan. Il tempo dell'attesa non è ancora finito, per cui spazio alle previsioni sui 180' che attendono nerazzurri e rossoneri. Anche negli studi di DAZN, con Marco Parolo che conosce bene Inzaghi e Pioli e si è proiettato sulla semifinale d'andata di Champions League tra le due:

"Il Milan può avere difficoltà se fa una partita a pensare. L'Inter a mettersi lì anche a leggere i momenti è la migliore, ha anche gente che ribalta l'azione. I rossoneri non hanno la stessa fisicità per reggere gli assalti di un'Inter che ha tante armi per far male", ha detto l'ex centrocampista.