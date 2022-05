Parolo: “Inter, a Cagliari sarà dura. Barella si è ribellato all’Empoli e Lautaro…”

L'ex calciatore ha parlato del finale di campionato dei nerazzurri e si è soffermato sulle prestazioni dei due giocatori nell'ultima gara

«Il Milanverrà travolto dal tifo rossonero e l'Atalanta proverà ad avere una reazione in questo finale di stagione, credo che voglia dare dimostrazione di orgoglio e non sarà una gara facile. Ma la squadra di Pioli contro le formazioni che giocano può fare bene. L'Inter troverà poco dopo il Cagliari e vivrà della partita dei rossoneri in un ambiente dove i sardi si giocano la salvezza e sarà durissima». Marco Parolo, su DAZN, ha provato a descrivere, dal suo punto di vista il finale di stagione di rossoneri e nerazzurri.