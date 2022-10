Parolo: “L’Inter ha svoltato grazie a Inzaghi: ecco perché. Correa è l’unico a…”

"L'Inter sta bene mentalmente, fisicamente, nel finale non volevano prendere gol. Lo spirito è giusto, quello di una squadra che vuole fare risultato. L'Inter ha cambiato marcia dopo il match con il Barcellona, Inzaghi ha preso in mano la situazione scegliendo Onana, ha dato un segnale alla squadra come a dire che decide lui, l'Inter si diverte, è tornata quella dell'anno scorso. E Mkhitaryan è forte. Barella sta giocando con leggerezza, ha fiducia e gli viene tutto. Correa? E' l'unico attaccante dell'Inter in grado di fare un gol come quello fatto a San Siro, il gol dà fiducia e tranquillità. Inzaghi ha fatto quello step, si è preso in mano la situazione. Alla Lazio non c'era quella pressione mediatica, avevi 3-4 partite, all'Inter già alla seconda sei in difficoltà "