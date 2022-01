Corsa Champions, Parolo: “L’Inter non è in discussione. Nel derby il Milan…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato della corsa ai primi quattro posti che valgono la Champions

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha parlato della corsa ai primi quattro posti che valgono la Champions. Questo il pensiero dell'ex centrocampista: "Premesso che l’Inter non è in discussione, credo che per la Champions Milan e Napoli abbiano ancora un certo vantaggio. Ma il Milan si gioca un grosso jolly nel derby del 5 febbraio. Non dovesse andar bene, potrebbe creare ripercussioni. E potrebbe cominciare ad aver paura. E doversi guardare le spalle non è mai bello. Il Napoli, invece, ha passato bene il periodo di difficoltà per le assenze dei suoi uomini chiave. Potrebbe anche giocarsela per lo scudetto. A questo punto mi viene da pensare che al momento il quarto posto utile per l’accesso alla prossima Champions League se lo giochino Atalanta e Juventus. Ma io la squadra di Gasperini la vedo bene".

"Innanzitutto ha sempre fatto un finale di campionato eccellente. E questo le consente di centrare l’Europa dei grandi da tre anni di fila. Quindi, nonostante l’ultima importante perdita, quella di Gosens, può ancora farcela. Anche perché è tutto l’ambiente che si è creato in città a Bergamo che aiuta squadra, allenatore e società. La Juve la vedo dietro. Perché è vero che ha riassestato e sistemato bene la difesa, ma Dusan Vlahovic, che è un acquisto straordinario, deve entrare in fretta alla perfezione nei meccanismi della squadra. Alla Fiorentina giocavano tutti per lui e aveva i compagni al suo servizio per mandarlo in gol. Alla Juve deve diventare lui il trascinatore. Giocherà in un contesto completamente diverso. Non metto in dubbio che l’attaccante serbo sia un calciatore forte, ma, da questo punto di vista, per me continua a rimare un’incognita. Per ora fuori la Juventus".