Parolo: “Inzaghi gestore eccezionale. Ecco cosa deve imparare. L’Inter…”

Intervistato da Il Posticipo, l'ex giocatore ha parlato del tecnico nerazzurro

Intervistato da Il Posticipo, Marco Parolo ha parlato anche di Stefano Pioli e Simone Inzaghi. L'ex giocatore è stato allenato da entrambi i tecnici. "Pioli è cambiato tanto, è cresciuto, sa trovare soluzioni diverse in corsa. Gli mancava essere riconosciuto il leader di un gruppo: al Milan lo è. Deve vincere lo scudetto per diventare un grande allenatore a tutti gli effetti. Inzaghi è un gestore eccezionale, deve imparare a non accontentarsi mai, a gestire meglio le sconfitte e i passi falsi. Chi vince lo scudetto quest'anno potrà dire di avere imparato qualcosa di grande".