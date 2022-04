Inter senza Lautaro Martinez, Inzaghi ha il piano: “Questi due a supporto di Dzeko”

Simone Inzaghi ha il piano per Inter-Verona senza lo squalificato Lautaro Martinez: ci saranno due giocatori a supporto di Dzeko

Domani a San Siro contro il Verona l’attacco dell’Inter cambia comunque assetto e anche Dzeko dovrà adattarsi alle novità. Per non farlo sentire troppo solo, Simone è intenzionato a scatenare da vicino, non uno, ma due cavalier serventi: Correa è in pole su Sanchez per sostituire il Toro squalificato da seconda punta, Calha è invece autorizzato ad andare in libera uscita più del solito. Non si tratta certo di cambio di modulo perché il 3-5-2 è una reliquia nel santuario di Inzaghi, piuttosto un accorgimento in base agli eventi. Senza Lautaro, tra l’altro, la macchina di Simone è andata più veloce: due successi su due, tre gol e mezzo di media a partita”, si legge sulla rosea.