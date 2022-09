Parolo: “Il mancato scudetto ha tolto leadership a Inzaghi, ora deve riprendersela”

"Quando le amichevoli estive non esprimono un certo ritmo, qualche segnale c'è. Si è parlato tanto dell'arrivo di Lukaku e del cambiamento del gioco offensivo, ma per me anche le situazioni di Skriniar e de Vrij non sono facili da decifrare. Aspetto Gosens, che doveva essere il titolare (della fascia sinistra) e anche lì c'è un vuoto da colmare. Secondo me la mancata vittoria dello scudetto ha tolto, in qualche modo, un po' di leadership a Inzaghi, che ora deve andare a riprendersela. Deve fare questo salto di qualità: lo ha nelle corde, è lui che deve prendere per mano la squadra con leadership totale e toglierle questa emotività".