Parolo: “Parole di Bastoni interessanti. Lautaro? Sì, nel City ce lo vedrei”

Marco Parolo, ex giocatore, ha parlato così negli studi di DAZN prima di Fiorentina-Inter: "Le parole di Bastoni sono state interessanti, bisogna vedere chi è stato il primo a tirarlo fuori: si vedevano nell'Inter questi atteggiamenti, ora sono cambiati e questo ha giovato alla squadra. Barella? Ha l'assist nelle corde, sta facendo anche i gol, quello gli mancava per essere completo: in questo periodo è stato decisivo, ha sbloccato le partite. Lautaro? Giocatore devastante. Se lo vedessi nel City? Sì, non farebbe come Haaland ma sì, i gol li farebbe".