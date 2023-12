Parolo: “Scudetto, Inter favorita e non solo per la rosa. Questo il merito di Inzaghi”

“Sì, non solo per la rosa. Gioca bene, il merito è di Inzaghi e del suo staff. Nel tempo la squadra ha consolidato certe idee e la dirigenza è stata brava a scovare alcuni uomini, Thuram in primis: un attaccante perfetto che si sposa alla grande con il gioco proposto dall’allenatore. D’altronde, Marotta è una garanzia”.

Domenica al “Maradona” sono stati maggiori i demeriti del Napoli?

“No, l’Inter ha fatto una grande partita e gli azzurri non hanno fatto così male. In generale, stanno pagando la partenza di Kim che nel complesso avrebbe garantito 4-5 punti in più. Mazzarri, comunque, ha già un merito: ha ricompattato il gruppo, a partire da Osimhen. La colpa di Garcia è stata quella di non aver trovato il giusto feeling con i ragazzi, nonostante certe problematiche fossero da mettere in conto: ripartire dopo aver perso il ‘Comandante’ (Spalletti, ndr) sarebbe stata dura per chiunque. Voglio, però, aggiungere: con il tecnico francese forse qualche giocatore non si è messo in discussione”.