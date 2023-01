Parolo: “Supercoppa? L’Inter ha giocato con gli occhi della tigre, come se…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Parolo, ex calciatore, è tornato così sulla vittoria in Supercoppa da parte dell'Inter: “In Supercoppa si sono viste due squadre con energie mentali differenti. I giocatori dell’Inter hanno giocato con gli occhi della tigre, come se fosse una rivincita, e questo si è visto. I rossoneri erano scarichi mentalmente. Ed è come se la magia dell’anno scorso fosse svanita”.